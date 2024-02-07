Голова СБУ пообіцяв послам G7 захищати свободу слова

Голова Служби безпеки Василь Малюк на зустрічі з послами країн G7 обговорив ситуацію щодо стеження за журналістами Bihus.Іnfo, повідомив про кадрові рішення та запевнив, що не допустить порушення принципів свободи слова у діяльності СБУ, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що під час зустрічі Малюк розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, зокрема, свободу свобода слова.

В СБУ зазначили, що дипломати отримали відповіді щодо ситуації навколо редакції "Bihus.Іnfo".

Малюк поінформував про прийняті кадрові рішення, зокрема, щодо звільненення керівника департаменту захисту національної державності (ДЗНД) та переформатування роботи тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення.