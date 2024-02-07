Україна отримає від ЄС понад мільйон боєприпасів до кінця року

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розраховує, що ЄС надасть Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року, повідомляє Європейська правда.

Про це Боррель сказав на брифінгу у середу.

"Наш оборонно-промисловий комплекс підвищує свої можливості. Вони підвищилися на 40% з початку року. І я можу бути певним, що до кінця року загальна кількість поставлених боєприпасів як пожертв буде понад 1 млн 155 тисяч. Це досить точне число" , – сказав Боррель.

Він також повідомив, що із січня 2022 року Європейський Союз надав Україні підтримку приблизно на понад 88 млрд євро.