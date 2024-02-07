Кулеба розповів, як Україні та ЄС спільно подолати дефіцит снарядів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна і Європа спільними зусиллями можуть вирівняти "артилерійський баланс" з Росією, і необхідна для цього робота ведеться, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на спільному брифінгу з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем у Києві.

Кулеба зазначив, що масштаби російсько-української війни сягли того рівня, до якого склади снарядів виявились неготовими.

"Ми всі маємо відповідати виклику. Для цього Україна нарощує безпрецедентно для себе виробництво снарядів, для цього ЄС вживає безпрецедентних заходів для виробництва снарядів, для закупівлі в третіх країнах", – зазначив очільник МЗС.

Він зауважив, що якогось одного рішення для зміни ситуації недостатньо і над проблемою потрібно працювати комплексно.

"Потрібно, щоб уряди підписували більш довгострокові контракти з виробниками снарядів у Європі. Потрібно, щоб українські і європейські виробники більше працювали разом і нарощували виробництво. Давайте приберемо всі адміністративні перешкоди.

По суті, нам потрібно створити щось на кшталт спільного ринку для оборонних індустрій. Це і є місія ЄС як інституції – прибирати перешкоди для руху капіталів, людей і товарів. І це треба зробити для оборонних індустрій", – зазначив Кулеба.

Крім того, додав він, важливо вести перемовини з країнами, які законтрактували для себе артилерійські снаряди у Європі, щоб вони погодилися уступити їх Україні, а також – шукати й викуповувати снаряди зі складів у третіх країнах.

"Чи можемо ми вирівняти артилерійський баланс з Росією? Однозначно можемо, якщо докласти цих комплексних зусиль… Завдяки героїзму і креативності українських солдатів нам вдається стримувати Росію попри те, що ми дійсно страждаємо від снарядного дефіциту.

Але важливо, щоб снарядний дефіцит ніколи не перейшов у снарядний голод. А для цього треба працювати щодня, і саме це зараз відбувається", – підсумував Дмитро Кулеба.

Також міністр прокоментував ситуацію з "застряглим" у Конгресі США проєктом, до якого входять кошти на підтримку України.