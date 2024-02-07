Екзитпол: Чинний президент Азербайджану перемагає на дострокових виборах

В Азербайджані 7 лютого відбулось голосування на президентських виборах, де перемогу прогнозують чинному голові держави Ільхаму Алієву, повідомляє Європейська правда.

Про це, як повідомляє Report.az, свідчить екзитпол компанії Oracle Advisory Group.

За даними екзитполу, Алієв попередньо отримав 93,9% голосів виборців. Жоден із решти шести кандидатів не набрав і 2%.

Центрвиборчком Азербайджану стверджував, що станом на 17:00 за місцевим часом на виборчі дільниці прийшли майже 4,6 мільйона людей, або близько 71% всіх виборців.

Алієв несподівано оголосив про дострокові президентські вибори в грудні 2023 року, хоча міг перебувати на посаді до 2025-го.

Через відмову допустити на вибори спостерігачів від Парламентської асамблеї Ради Європи та наклала на Азербайджан політичні санкції.

А втім, азербайджанська делегація сама вирішила вийти зі складу ПАРЄ, не чекаючи рішення.