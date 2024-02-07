У Бєлгороді пролунали вибухи: на місцевому заводі виникла пожежа

У російському Бєлгороді у середу, 7 лютого, повідомляють про пожежу на промисловому об'єкті, у місті лунали вибухи, повідомляє Ділова столиця.

Російський Telegram-канал Пепел повідомив про влучання у котельню заводу ЖБК-1 та в цех металовиробів.

Також паблік пише про влучання боєприпасу в кабіну вантажівки. Водночас кількість постраждалих не уточнюється.

Як додали в російському Telegram-каналі Astra, водій постраждалої фури вижив. Канал Белгород 1 пише, що вiдомо про постраждалого 10-річного хлопчика. Він нібито злякався вибухів та перебіг дорогу на червоне світло, його збила машина.

У Міноборони країни-агресора РФ повідомили, що нібито збили над Бєлгородською областю сім реактивних снарядів РСЗВ RM-70 "Вампір".