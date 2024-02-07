КМВА: У столиці відсутнє опалення в понад 350 житлових будинках

У Києві в Дніпровському районі є пошкодження тепломережі, внаслідок чого без опалення 355 житлових будинків, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

"В Дніпровському районі пошкодження тепломережі. Без опалення 355 житлових будинків" , - йдеться в повідомленні.

У Київській міській військовій адміністрації додали, що опіковий центр, розташований в цьому районі, заживлено від модульних котелень.

Наразі ведуться відновлювальні роботи.

Нагадуємо:

Ранкова ракетна атака Росії не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми, були пошкодження електромереж у Києві та Харкові.

Пізніше стало відомо, що енергетики заживили всіх мешканців Дніпровського району столиці, які залишились без електропостачання після ранкової атаки.