Зеленський назвав головні військові завдання для України цього року

Президент Володимир Зеленський планує в 2024 році посилити повітряний щит України, збільшити її далекобійні можливості та завдати Росії "максимальних системних втрат", повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні до українців, яке транслюють його соцмережі.

"Наше завдання цього року не лише максимально посилити наш повітряний щит та далекобійні можливості України, але і завдати Росії максимальних системних втрат".

За його словами, зокрема йдеться про заморожені російські активи. Він наголосив, що Україна "максимально енергійно" працює з партнерами, щоб рішення щодо російських активів було ухвалене якнайшвидше.

Зеленський повідомив, що у середу тему конфіскації активів РФ обговорив з високим представником Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепом Боррелем. Президент погоджується, що в цьому питанні потрібне "уніфіковане і сильне" рішення, сповнене поваги до міжнародного права і зневаги до держави-терориста.

"Усе має бути конфісковано та працювати на захист від терору. Це справедливо – відповідати терористу, справедливо - знищувати терористів і справедливо - змусити державу-терориста платити за те, що вона робить".

Також Зеленський згадав про масований ракетний удар, якого РФ завдала по Києву 7 лютого.

"Ми відповімо Росії на кожну ракету, кожен шахед" , - пообіцяв він.

Що передувало:

Внаслідок ракетного удару по Києву зранку 7 лютого загинули щонайменше 4 людей та 38 дістали поранення.