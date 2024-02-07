Дуда прокоментував заяви Трампа завершити війну в Україні "за 24 години"

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заяви кандидата в президенти США Дональда Трампа завершити війну в Україні "за 24 години" в разі перемоги на виборах 2024 року, повідомляє Європейська правда.

Про це Дуда сказав 7 лютого під час візиту в Руанду, його цитує портал Wirtualna Polska.

На спільній пресконференції з президентом Руанди Полем Кагаме Дуду попросили прокоментувати заяву Дональда Трампа про те, що він "закінчить війну в Україні за 24 години", якщо знову стане президентом США.

"Виходячи з мого особистого досвіду як президента, який працював з президентом Трампом, я можу сказати: те, що він мені обіцяв, було виконано. Тому якщо я отримував якусь обіцянку від Трампа, якщо він мені щось обіцяв, то це було виконано", – відповів польський президент.

Дуда підкреслив, що "Трамп серйозний у всьому, що він говорить".

Польський президент раніше вже коментував перспективи повернення Трампа до Білого дому, стверджуючи, що він не буде м’яким до президента Росії Владіміра Путіна.

Нагадаємо, Дональд Трамп, який прагне переобратись на посаду у 2024 році, після перемоги на республіканських праймериз у Айові пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні.

Президент Володимир Зеленський назвав "дуже небезпечним" те, що Трамп говорить про наміри "завершити війну" в Україні за 24 години.