СБУ затримала коригувальницю удару по Покровському району в Донецькій області

Правоохоронці затримали корегувальницю російського удару по Покровському району в Донецькій області. Тоді загинуло шестеро людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Деталі справи

Російське ГРУ залучило жінку до співпраці ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Тоді вона приїжджала до тимчасово окупованого Донецька, де відвідувала свого чоловіка - кримінальника, який відбував тюремний термін у місцевій колонії.

Після виходу "на волю" він добровільно вступив до лав російської приватної військової компанії "Вагнера", а його дружина почала працювати на військову розвідку РФ.

Влітку 2023 року на фігурантку вийшов її російський "куратор", який визначив їй завдання зі збору інформації на Бахмутському напрямку.

Жінка стежила за переміщенням українських військ

Зловмисниця відстежувала наявність і періодичність руху ешелонів із важкою бронетехнікою та артилерією ЗСУ в напрямку передової.

Для виконання цього завдання інформаторка російської розвідки влаштувалася продавчинею привокзального кіоску у фронтовому районі області.

Там вона "втемну" випитувала "потрібні" відомості у працівників вокзалу під час довірчих розмов і продажу товарів. Крім того вона намагалася приховано фіксувати переміщення рухомого складу українських військ.

Усю отриману інформацію вона дистанційно передавала кадровому співробітнику головного управління генштабу збройних сил Росії. Його особу вже ідентифіковано Службою безпеки.

Для комунікації зловмисники використовували анонімний чат у популярному месенджері. Передачу розвідданих фігурантка здійснювала у вигляді текстових "звітів" та електронних фото українських об'єктів із прив'язкою до місцевості.

Жінка направила ракети РФ на людей

СБУ пише, що саме за її "наводкою" 6 січня цього року росіяни завдали ракетного удару по житловій забудові в Покровському районі.

Тоді внаслідок ворожих "прильотів" загинуло 6 мирних жителів, серед них - двоє дітей.

Що їй загрожує

У результаті спецоперації співробітники СБУ викрили ворожу інформаторку та затримали її у власному будинку.

Під час обшуків за місцем проживання затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала в розвідувально-підривній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за фактом несанкціонованого розповсюдження інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років в'язниці.

Обстріл Покровська і району

В ніч проти 6 січня російські загарбники завдали удару по Покровську. Вночі місцева влада казала, що попередньо, постраждалих і жертв немає. Однак вже вдень голова Донецької ОВА повідомив, що внаслідок російського обстрілу Покровська постраждали шестеро людей. При цьому ще кілька громадян можуть знаходитися під завалами.

Пізніше стало відомо про загибель 11 людей у Покровському районі внаслідок ворожого ракетного обстрілу.