ISW про атаку 7 лютого: Росія намагалася відволікти українську ППО
Фахівці Інституту вивчення війни припускають, що комбінованими ударами по Україні 7 січня Росія намагалася відволікти українську ППО, аби потужніші ракети ворога "досягли намічених цілей", повідомляє Українська правда.
"Пакет ударів 7 лютого є знаком постійного змагання між Росією та Україною у сфері наступу-захисту-інновацій-адаптації у повітряному просторі, в якому беруть участь Україна та Росія", – йдеться у звіті.
Аналітики зазначають, що українська протиповітряна оборона змогла збити більшість крилатих ракет Х-101/555/55 і безпілотників "Шахед", що може свідчити про те, що російські сили випустили ракети серії Х-101 і "Шахеди", щоб відволікти українську ППО.
При цьому, вказують експерти, українські сили не збили жодної крилатої ракети Х-22, балістичних ракет "Іскандер-М" або зенітно-ракетних комплексів С-300.
Аналітики припускають, що російські війська, можливо, спеціально розробили цей ударний пакет, щоб відволікти українську протиповітряну оборону комбінацією Х-101 і "Шахедами", щоб забезпечити іншим ракетам досягнення намічених цілей.
В огляді також ідеться: "Непідтверджені повідомлення про удари 3М22 "Циркон" також заслуговують на увагу, оскільки "Цирконами" зазвичай стріляють з кораблів по інших кораблях або берегових цілях, тому російським силам, можливо, довелося адаптувати пускові установки "Циркон" для ураження цілей, розташованих досить далеко в глибині материка".
Крім того, на думку фахівців, російські сили, схоже, включили північнокорейські ракети в свої ударні комплекси, які, можливо, українським силам було складніше виявити і збити.
У звіті нагадують: ISW раніше оцінював, що Росія експериментує з ударними пакетами, які вона може нанести по Україні для досягнення максимального бажаного ефекту, і що Україна, у свою чергу, продовжує докладати зусиль для адаптації та реагування на нові російські ударні пакети.
Також зазначається і те, що удар по Києву цього разу припав на час візиту до Києва Верховного комісара ЄС Жозепа Борреля.
У зв'язку з цим ISW прийшов до висновку, що Росія, ймовірно, цілеспрямовано провела цю серію ударів і вибрала Київ мішенню для досягнення інформаційного ефекту в ЄС і колективному Заході, окрім інших цілей, які вона мала намір досягти в Україні.
Ключові висновки ISW за 7 лютого
- Вранці 7 лютого російські війська провели другий найбільший комбінований удар з використанням безпілотників і ракет у 2024 році. Пакет ударів 7 лютого є символом постійного змагання між Росією та Україною в галузі інновацій та адаптації до змін у повітряному просторі, в якому беруть участь Росія та Україна.
- 7 лютого Росія завдала удару по Києву втретє у 2024 році, це збіглося з візитом до Києва Верховного комісара ЄС Жозепа Борреля.
- Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв продовжив свою риторику "брязкання ядерною зброєю", яка, ймовірно, частково спрямована на стримування західної допомоги Україні.
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