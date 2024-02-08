Уночі ППО збила 11 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 8 лютого росіяни атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 11 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Всього війська РФ запустили 17 ударних безпілотників типу Shahed-136/131” з мису Чауда в окупованому Криму.

"В результаті бойової роботи знищено 11 "Шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.