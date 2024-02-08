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В Одесі уламки "Шахеда" пошкодили багатоповерхівку і навчальний заклад – ОВА

В Одесі уламки "Шахеда" пошкодили багатоповерхівку і навчальний заклад – ОВА
Фото: twitter.com/DefenceU

Унаслідок атаки безпілотників в Одесі пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу. Минулося без постраждалих.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано", – йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що на місці працюють відповідні служби та правоохоронці, які фіксують наслідки обстрілу.

"Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей", – додав Кіпер.

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