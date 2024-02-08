В Одесі уламки "Шахеда" пошкодили багатоповерхівку і навчальний заклад – ОВА
Унаслідок атаки безпілотників в Одесі пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу. Минулося без постраждалих.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано", – йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що на місці працюють відповідні служби та правоохоронці, які фіксують наслідки обстрілу.
"Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей", – додав Кіпер.