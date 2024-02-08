В Одесі уламки "Шахеда" пошкодили багатоповерхівку і навчальний заклад – ОВА

Унаслідок атаки безпілотників в Одесі пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу. Минулося без постраждалих.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано" , – йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що на місці працюють відповідні служби та правоохоронці, які фіксують наслідки обстрілу.