Україна може зіткнутися з серйозною нестачею зброї – Шольц

Попри підтримку Заходу, Україна незабаром може зіткнутися з серйозною нестачею зброї та боєприпасів.﻿ Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Європейський союз і його держави-члени є найбільшим фінансовим спонсором України, який надав понад 91 млрд доларів від початку війни, за ними слідують США і Німеччина. Військова підтримка Німеччини поступається тільки американській" , - заявив він.

За словами канцлера, з початку війни уряд Німеччини виділив, закупив і поставив Україні військове обладнання, включно з танками, артилерією і дорогими системами ППО, на суму понад 30 млрд доларів. Це крім, додав він, невійськової підтримки Німеччини, включно з прийомом понад мільйона українських біженців, і частки в підтримці ЄС.

"Наше послання зрозуміле: ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії. Якщо ми цього не зробимо, то незабаром ми можемо прокинутися у світі, який буде ще більш нестабільним, загрозливим і непередбачуваним, ніж за часів холодної війни" , - заявив Шольц.

Він зазначив, що деякі фінансові зобов'язання вже вичерпані, а інші необхідно продовжити.