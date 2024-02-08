Україна може зіткнутися з серйозною нестачею зброї – Шольц
Попри підтримку Заходу, Україна незабаром може зіткнутися з серйозною нестачею зброї та боєприпасів. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Європейський союз і його держави-члени є найбільшим фінансовим спонсором України, який надав понад 91 млрд доларів від початку війни, за ними слідують США і Німеччина. Військова підтримка Німеччини поступається тільки американській", - заявив він.
За словами канцлера, з початку війни уряд Німеччини виділив, закупив і поставив Україні військове обладнання, включно з танками, артилерією і дорогими системами ППО, на суму понад 30 млрд доларів. Це крім, додав він, невійськової підтримки Німеччини, включно з прийомом понад мільйона українських біженців, і частки в підтримці ЄС.
"Наше послання зрозуміле: ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії. Якщо ми цього не зробимо, то незабаром ми можемо прокинутися у світі, який буде ще більш нестабільним, загрозливим і непередбачуваним, ніж за часів холодної війни", - заявив Шольц.
Він зазначив, що деякі фінансові зобов'язання вже вичерпані, а інші необхідно продовжити.
"Попри нашу підтримку, Україна незабаром може зіткнутися із серйозною нестачею зброї та боєприпасів. Деякі фінансові зобов'язання вже вичерпані, а інші необхідно продовжити. Довгострокові наслідки і витрати, пов'язані з нездатністю зупинити агресію (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна, перевершать будь-які інвестиції, які ми робимо зараз", - підкреслив він.