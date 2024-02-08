Окупанти обстріляли Селидово на Донеччині, загинула людина – ОВА

Російські загарбники в ніч на 8 лютого обстріляли місто Селидове в Донецькій області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро - отримали поранення. ﻿Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Щонайменше одна людина загинула і сім поранено внаслідок нічних обстрілів Селидового. Серед поранених - дитина 2017 року народження" , - повідомив він.

За його словами, росіяни сім разів обстріляли місто. Внаслідок атаки пошкоджено сім багатоповерхівок, три приватні будинки, три заклади освіти та адмінбудівлю. Крім того, постраждали вісім автомобілів.