У якій валюті українці зберігають накопичення – дані Нацбанку

На початку 2024 року українці зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 234,8 млрд гривень. Попри дуже низькі ставки, 35,5% вкладів були в іноземній валюті.﻿ Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Валюта вкладів та процентні ставки

За даними НБУ, на 1 січня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,7 млн вкладів.

Більшість вкладів була у гривні: 57,9 млн вкладів на 796 млрд гривень. У валюті було 9,8 млн вкладів на суму 438 млрд гривень.

При цьому відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у грудні 2023 року банки платили за гривневими вкладами в середньому 11,7% річних, то за валютними депозитами банки давали лише 1,0% річних.

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 464,1 млрд гривень. Кількість вкладників - 24,2 млн.

На другому місці державний Ощадбанк - 12,8 млн вкладників, сума - 192,7 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк - 8 млн вкладників, сума - 85,5 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк – кількість вкладників – 3,0 млн, сума – 85,5 млрд гривень та Укрсиббанк – кількість вкладників – 2,1 млн, сума – 58,8 млрд гривень