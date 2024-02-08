Байден про голосування за допомогу Україні: Путін наступає, а ми відступаємо?

Президент Джо Байден висловив занепокоєння тим, що союзники України відступають від її підтримки в критичний момент війни, повідомляє Європейська правда.

Байден заявив у Нью-Йорку в середу, що президент Росії Владімір Путін "наступає на п'яти".

"І що ми робимо? Відступаємо?" , – додав Байден.

Коментарі президента пролунали через кілька годин після того, як Сенат провалив законопроєкт про безпеку кордонів та імміграцію, який дозволив би розблокувати понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні з боку США. Колишній президент Дональд Трамп, лідер Республіканської партії, закликав республіканців у Конгресі відхилити угоду.

Законодавці ведуть переговори про урізаний пакет, який виключить положення про імміграцію і включатиме допомогу Україні та інші пріоритети національної безпеки США, але такий підхід стикається з опозицією в Палаті представників, контрольованій республіканцями.

Байден попередив, що Україна перебуває на критичному етапі війни, оскільки запаси боєприпасів і зброї в країні скорочуються, а бойові дії, як очікується, активізуються цієї весни.

"Сполучені Штати розглядаються як важлива нація. Якщо Сполучені Штати відійдуть від подій, що станеться?" – зазначив Байден.

"Що тоді станеться на Близькому Сході, Тайванська протока? Що станеться в Азії? Що станеться з Україною?" – додав він.

Нагадаємо, у Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Перед цим президент Джо Байден, який підтримав компромісний двопартійний законопроєкт, заявив, що його ухвалення намагається зірвати Дональд Трамп.