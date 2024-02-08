Велика Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною ще на 5 років

Уряд Великої Британії продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року, повідомляє Укрінформ.

"Велика Британія продовжуватиме робити все від неї залежне, щоб підтримувати боротьбу України проти вторгнення Путіна стільки, скільки буде потрібно" , - сказав заступник міністра з питань торговельної політики Великої Британії Грег Хендс.

Зазначається, що більшість торгівлі між Великою Британією та Україною залишатиметься безмитною принаймні до 2029 року.

Це зобов’язання є частиною зусиль Великої Британії щодо підтримки України після повномасштабного вторгнення Росії, яке порушило ланцюжки постачання та транспортні шляхи, вплинуло на експорт товарів з України.

Велика Британія була першою країною, яка два роки тому скасувала мита на всю торгівлю з Україною.

Сьогоднішнє оголошення передбачає, що Велика Британія продовжує надавати українським підприємствам та експортерам необхідну економічну підтримку.

Хендс офіційно підпише угоду про продовження заходів лібералізації з віцепрем’єр-міністром – міністром економічного розвитку і торгівлі Юлією Свириденко сьогодні під час онлайн церемонії.

У травні 2022 року Велика Британія скасувала всі мита згідно з Угодою про вільну торгівлю між Великою Британією та Україною до березня 2024 року. За цим прецедентом послідували подібні ініціативи з боку ЄС та інших партнерів.