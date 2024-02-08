Джонсон очікує окремого законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що очікує надходження від Сенату окремого законопроєкту про міжнародну допомогу, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону без суперечливих міграційних заходів, повідомляє Європейська правда.
Він запропонував дочекатися, що зробить Сенат, а также пообіцяв розібратися із законопроєктом, як тільки він потрапить до Палати представників.
"Я дуже чітко дав зрозуміти, що ви повинні вирішувати ці питання по суті, а Ізраїль відчайдушно потребує допомоги, і всі це знають", – додав Джонсон.
Окреме голосування щодо військової допомоги Києву може наразити Джонсона на критику з боку радикальних законодавців з його Республіканської партії, які виступають проти подальшої допомоги Україні.
Раніше повідомляли, що Сенат США в четвер голосуватиме за окремий законопроєкт про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону, який не включає питання міграційної реформи, що розділило республіканців і демократів.
Нагадаємо, у Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.
Йдеться про двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання понад 60 мільярдів на допомогу Україні та понад 14 мільярдів – Ізраїлю.
Перед цим президент Джо Байден, який підтримав компромісний двопартійний законопроєкт, заявив, що його ухвалення намагається зірвати Дональд Трамп.