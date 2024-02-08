Окупанти намагаються прорвати оборону в районі Часового Яру – ЗСУ

Ворог намагається прорвати українську оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами. Про це заявили у Сухопутних війська Збройних сил України, повідомляє Укрінформ.

Генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини та підрозділи, які тримають оборону на Бахмутському напрямку.

"Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби. Ситуація напружена, вимагає постійного контролю за обстановкою та оперативного прийняття рішень безпосередньо на місцях" , - йдеться у повідомленні.

Командувач заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, провів оцінку ефективності вогневого ураження та розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей українських військ.

Також з командирами частин та підрозділів він обговорив імовірну тактику дій ворога та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед.

За результатами роботи на Бахмутському напрямку генерал-полковник Сирський прийняв низку рішень. Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами.