Арахамія розповів, які норми законопроєкту про мобілізацію змінять

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає неприйнятною норму законопроєкту №10449 про мобілізацію, яка передбачає можливість блокування рахунків громадян, які ухиляються від військової служби, повідомляє Українська правда.

"Вчора проголосували в першому читанні законопроект №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку. Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання…Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував. Це питання, які вже в роботі" , – зазначив Арахамія.

Він додав, що питання людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишать в редакції чинного законодавства.

Також, за словами Арахамії, парламентарі ще раз переглянуть підхід до аспірантів. Нардеп зазначив, що наразі фінального рішення ще немає − шукатимуть компроміс.