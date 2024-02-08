Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан – президент Сербії

Найближчим часом Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан. Про це оголосив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє Європейська правда.

"Ми не ставимо під загрозу співпрацю з Україною, я буду присутній на саміті Західних Балкан і України, який відбудеться найближчим часом. У нас дуже коректні відносини з українським керівництвом", – заявив Вучич під час спільного брифінгу із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Александар Вучич не повідомив інших деталей майбутнього саміту.

Проте, за інформацією джерел видання, йдеться про саміт Україна – Південно-Східна Європа, який пройде 28 лютого у столиці Албанії Тирані

Причому співорганізаторами саміту будуть і прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, від їхнього імені розсилають запрошення лідерам європейських країн.