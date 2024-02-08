Через критичну нестачу піхоти в ЗСУ падає бойовий дух – WP

Американське видання The Washington Post написало, що, крім боєприпасів, українським військам бракує піхоти, новобранців мало, бійці на передовій виснажуються та занепадають духом, повідомляє Українська правда.

"Українські військові стикаються з критичною нестачею піхоти, що призводить до виснаження і зниження бойового духу на передовій, повідомили цього тижня військовослужбовці на фронті – небезпечна нова динаміка для Києва майже через два роки після початку кровопролитної війни з Росією" , – йдеться у публікації.

В інтерв'ю, проведених останніми днями на лінії фронту, майже десяток солдатів і командирів розповіли The Washington Post, що дефіцит особового складу є їхньою найгострішою проблемою зараз, коли Росія повернула собі наступальну ініціативу на полі бою і посилює свої атаки. Опитані солдати говорили на умовах анонімності.

Командир одного з батальйонів механізованої бригади, що воює на сході України, розповів, що його підрозділ наразі налічує менше 40 піхотинців – солдатів, які перебувають в окопах на передовій і стримують російські атаки. За словами командира, повністю укомплектований батальйон мав би налічувати понад 200 бійців.

Інший командир піхотного батальйону іншої бригади сказав, що його підрозділ так само виснажений.

WP зазначає, що повідомлення про гостру нестачу військових з'являються в той час, коли президент Володимир Зеленський готується замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, і одна з головних розбіжностей полягає в тому, скільки нових солдатів Україні потрібно мобілізувати.

Офіс президента України відмовився від коментарів, переадресувавши питання до Міністерства оборони, яке переадресувало питання до Генерального штабу Збройних сил України. Генштаб не відповів на запит про коментар.

За словами двох людей, посвячених у це питання, Залужний сказав Зеленському, що Україна потребує майже 500 000 нових військових, але президент відкинув цю цифру як приватно, так і публічно. Зеленський заявив, що хоче отримати більше обґрунтувань від військового керівництва України про те, навіщо потрібна така кількість мобілізованих, а також висловив занепокоєння тим, як Київ буде їм платити. Фінансова допомога від західних партнерів не може бути використана для виплати зарплат солдатам.

Дебати в Києві про мобілізацію і про те, до якої міри країна повинна її посилити, розлютили солдатів на передовій, пише WP.

Олександр, командир батальйону, сказав, що роти в його підрозділі в середньому укомплектовані на 35% від потреби.

Другий командир батальйону зі штурмової бригади каже, що це типова ситуація для підрозділів, які виконують бойові завдання.

На запитання, скільки нових солдатів він отримав, – не враховуючи тих, хто повернувся після поранень, – Олександр відповів, що за останні 5 місяців до його батальйону було відправлено 5 осіб.

Він та інші командири кажуть, що новобранці, як правило, погано підготовлені, що створює дилему: чи відправляти когось негайно на поле бою, оскільки підкріплення вкрай необхідне, навіть якщо люди можуть бути поранені або вбиті через відсутність необхідних знань.

"В основі всього лежить брак людей. Куди ми йдемо? Я не знаю. Позитивної перспективи немає. Абсолютно ніякої. Це закінчиться великою кількістю смертей, глобальним провалом. І швидше за все, я думаю, фронт десь обвалиться, як він обвалився для ворога в 2022 році, в Харківській області" , – сказав Олександр авторкам матеріалу.

Високопоставлений військовий чиновник заявив, що мобілізація зупинилася після звільнення голів обласних ТЦК в серпні, адже частина посад залишилися вакантними. Командири на місцях підтвердили, що з осені до них прибуло мало нових людей.

Микита, заступник командира піхотного батальйону, розповів: "У нас пряма проблема з особовим складом. Тому що це війна, і саме піхота в обороні гине. Я розмовляю зі своїми друзями, з офіцерами інших підрозділів, з піхотинцями – скрізь майже однакова ситуація".

Нестача боєприпасів та зброї також є проблемою. Командир, чий підрозділ нещодавно був передислокований на нову ділянку фронту на сході України, розповів, що отримав 10 снарядів для двох гаубиць.

Проте нестача особового складу може мати ефект доміно, кажуть українські військовослужбовці на місцях.

Особливо взимку, за складних погодних умов, піхота має бути ротована приблизно через три дні. Але через нестачу особового складу підрозділи розгортаються довше – або ж особовий склад, призначений для тилу, змушений нести службу на передовій, незважаючи на те, що він погано до неї підготовлений.

Як констатує WP, "психічно і фізично виснажені через перевантаження військовослужбовці іноді не можуть захистити свої позиції, дозволяючи Росії – з більшою кількістю живої сили і боєприпасів – просуватися вперед".

Командир батальйону Олександр каже: "Їх треба кимось замінити. Їх ніким замінити, тому вони сидять там довше, їхній бойовий дух падає, вони хворіють або отримують обмороження. Вони вичерпуються. Їх немає ким замінити. Фронт тріщить. Фронт розвалюється" .

"Чому ми не можемо їх замінити? Тому що у нас немає людей, ніхто не йде в армію. Чому ніхто не йде в армію? Тому що держава не сказала людям, що треба йти в армію. Держава не змогла пояснити людям, що треба йти в армію. Ті, хто знав, що треба йти, вони вже всі розбіглися" , – вважає він.

41-річний Сергій, командир взводу, який воює в Авдіївці, каже, що його та його людей рідко ротують після трьох днів. Частіше проходить п'ять днів, а то й 10.

Дмитро, ще один заступник командира батальйону в іншій бригаді, розповів, що його піхота зазвичай отримує два дні відпочинку після 5-10 днів утримання лінії фронту, а більшість його солдатів старші 40 років і їхня недостатня фізпідготовка ускладнює проблеми.

"Це відчувається, люди виснажені як морально, так і фізично. Це дуже важко, погодні умови, постійні обстріли. Це дуже впливає на психіку людини" , – сказав Сергій.

Микита зізнався: "Кожен солдат думає про того хлопця, який ходить по Дніпру, Львову чи Києву. Вони думають про них і теж хочуть відпочити. Звичайно, в голові з'являється така думка: "Якісь хлопці там просто гуляють, а ми тут" .

WP додає, що відсутність ротації є проблемою для всіх українських військових – не лише для піхоти на передовій. Солдати можуть отримати кілька вихідних, щоб поїхати додому і побачити свої сім'ї, але рідко більше. Вони кажуть, що все ще вмотивовані боротися з російськими окупантами, але їм також потрібен відпочинок і більше чоловіків поруч.