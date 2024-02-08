Ситуація в енергетиці: без світла залишаються 366 населених пунктів

Станом на 8 лютого через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 366 населених пунктів, у Києві відновлено роботу всіх мереж, що були пошкоджені під час ракетної атаки напередодні.﻿ Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Зазначається. що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується.

З технічних причин в Одеській області знеструмлено 4 населені пункти, 2985 абонентів. Також з техпричин є відключення в Кіровоградській області – 121 споживач, в Херсонській – 1 202 споживачі, в Сумській – 63 споживачі.

Крім того, через обстріли є нові пошкодження в мережах Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської областей.

Також протягом доби на теплових електростанціях подовжено термін аварійного ремонту 1 енергоблоку, ще на 2 подовжено термін поточного ремонту. На атомних електростанціях знижено потужність роботи 2 енергоблоків для проведення ремонтних робіт.

Додається, що експорт електроенергії 8 лютого здійснюється в нічні та денні години в Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 1859 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 210 МВт.