Курс валют НБУ на 8 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 8 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 6 лютого виріс на 4 коп. до 37.59 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 40,50 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 4.13 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 33 коп. до 47.49 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 9 коп. до 43.11 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 9:32 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 6 лютого 2024 року.