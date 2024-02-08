Курс валют НБУ на 8 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 8 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 6 лютого виріс на 4 коп. до 37.59 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 40,50 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 1 коп. до 4.13 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 33 коп. до 47.49 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 9 коп. до 43.11 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 9:32 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 6 лютого 2024 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.593 700
|EUR
|Євро
|40.503 500
|RUB
|рубль
|0.413 350
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.486 500
|CHF
|Швейцарський франк
|43.114 500
|PLN
|Польський злотий
|9.316 900