Close button

Курс валют НБУ на 8 лютого

Курс валют НБУ на 8 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 8 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 6 лютого виріс на 4 коп. до 37.59 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 40,50 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 4.13 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 33 коп. до 47.49 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 9 коп. до 43.11 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 9:32 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 6 лютого 2024 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.593 700 +0.039
EUR Євро 40.503 500 +0.129
RUB рубль 0.413 350 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 47.486 500 +0.326
CHF Швейцарський франк 43.114 500 --0.086
PLN Польський злотий 9.316 900 --0.003

Новини

Популярні теми форуму

analytics