У Нікополі розстріляли заступника міського голови

В місті Нікополь Дніпропетровської області невстановлена особа розстріляла автомобіль заступника міського голови заступника голови Нікопольської ради Віталія Журавльова, повідомляє Українська правда.

Надзвичайна подія сталася біля будинку заступника мера. За словами джерела видання, одна з основних версій - конфлікт з місцевим угрупуванням, який тягнеться з 2017 року.

"8 лютого близько 9-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступнику голови Нікопольської ради. На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка.