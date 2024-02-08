Вирахувати дату нової повітряної атаки РФ складно – Ігнат
Дату нової масованої атаки ворога вирахувати складно. Але українці повинні готуватися до можливих обстрілів. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Тут ви подивіться просто за статистикою: якщо на початку грудня вони вдарили, використавши до 20 крилатих ракет, далі ми бачили аж 29-го грудня…там було 158 засобів повітряного нападу, а далі 2-го січня, 8-го січня і зараз. Тобто періодичність тут така, що дуже важко здогадатись, коли саме буде атака наступного разу", - сказав Ігнат.
Він підкреслив, що складно вирахувати, коли може бути наступна атака ворога. Речник зазначив, що готуватися до ймовірних атак потрібно завжди.
"Готуватися до цього потрібно завжди, поповнювати наші запаси. Партнери володіють інформацією про те, скільки і яких засобів нам потрібно і на яких напрямках. Далі потрібно просто посилювати нашу протиповітряну оборону", - додав він.