Вирахувати дату нової повітряної атаки РФ складно – Ігнат

Дату нової масованої атаки ворога вирахувати складно. Але українці повинні готуватися до можливих обстрілів. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Тут ви подивіться просто за статистикою: якщо на початку грудня вони вдарили, використавши до 20 крилатих ракет, далі ми бачили аж 29-го грудня…там було 158 засобів повітряного нападу, а далі 2-го січня, 8-го січня і зараз. Тобто періодичність тут така, що дуже важко здогадатись, коли саме буде атака наступного разу" , - сказав Ігнат.

Він підкреслив, що складно вирахувати, коли може бути наступна атака ворога. Речник зазначив, що готуватися до ймовірних атак потрібно завжди.