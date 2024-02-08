Британська розвідка проаналізувала наступальні дії РФ в Авдіївці

Розвідка Великої Британії стверджує, що Авдіївка лишається у фокусі російських операцій в Україні і російська армія продовжить свої наступальні зусилля в цьому районі в наступні тижні, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 8 лютого.

У відомстві зазначають, що Росія продовжує атакувати на південно-східних околицях міста, бої точаться за кожну вулицю. Зокрема, за останні два тижні росіяни з високою ймовірністю перемістили в сектор Авдіївки додаткові сили, збільшуючи тиск на російські позиції довкола міста. Україна ж продовжує контратаки, щоб убезпечити функціонування основного маршруту постачання.

"За останні чотири тижні близько 600 керованих боєприпасів були запущені по українських позиціях в Авдіївці із застосуванням тактичної авіації. Російські вильоти збільшили число ударів керованими боєприпасами з 30 до 50 5 лютого 2024 року – на 66% за останні два тижні" , – йдеться в огляді

Водночас у британській розвідці відзначають, що російська авіація змушена триматися на відстані, жертвуючи точністю застосування боєприпасів, через українську протиповітряну оборону.