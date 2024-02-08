Україна отримає 26,4 мільйона євро від Швеції на енергоефективність
Уряд Швеції виділив на підтримку проєктів енергоефективності в Україні 26,4 мільйона євро, які надішли до фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (Фонд E5P). Про це заявили в міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, повідомляє Європейська правда.
Виділені шведським урядом кошти за рішенням донорів Фонду E5P спрямують у вигляді грантової підтримки громадам, зазначає відомство.
"Зокрема, йдеться про ті, що отримують кредитні кошти від європейських фінансових установ/банків на реалізацію проєктів у сфері централізованого тепло-, водопостачання, підвищення енергоефективності у будівлях комунальної форми власності, розвиток міського електротранспорту, відновлювальної енергетики", – вказує Мінрозвитку.
У повідомленні йдеться, що за підтримки Фонду E5P в Україні вже реалізували 10 великих інфраструктурних проєктів у сфері централізованого опалення та заходів з енергоефективності громадських будівель та енергозаощадження.
Загальна сума акумульованих у Фонді E5P коштів на сьогодні становить 240 мільйонів євро. У грудні Швеція вже надавала 18,1 мільйона євро через Фонд E5P на підтримку України.