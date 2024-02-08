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Українці у січні купили майже 17 тисяч вживаних авто

Українці у січні купили майже 17 тисяч вживаних авто
Фото: Pixabay

Впродовж січня український автопарк поповнили 16,7 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з січнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 45%.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть:

  • дизельні – 29%;
  • електромобілі – 16%;
  • авто з ГБО – 5%;
  • гібриди – 4%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  1. Volkswagen Golf - 948 од.;
  2. Renault Megane - 759 од.;
  3. Skoda Octavia - 669 од.;
  4. Volkswagen Passat - 599 од.;
  5. Volkswagen Tiguan - 396 од.;
  6. Nissan Leaf - 355 од.;
  7. Audi A4 - 347 од.;
  8. AUDI Q5 - 334 од.;
  9. Nissan Rogue - 330 од.;
  10. Tesla Model 3 - 309 од.

Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 9,8 року.

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