Українці у січні купили майже 17 тисяч вживаних авто
Впродовж січня український автопарк поповнили 16,7 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з січнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 45%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть:
- дизельні – 29%;
- електромобілі – 16%;
- авто з ГБО – 5%;
- гібриди – 4%.
Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf - 948 од.;
- Renault Megane - 759 од.;
- Skoda Octavia - 669 од.;
- Volkswagen Passat - 599 од.;
- Volkswagen Tiguan - 396 од.;
- Nissan Leaf - 355 од.;
- Audi A4 - 347 од.;
- AUDI Q5 - 334 од.;
- Nissan Rogue - 330 од.;
- Tesla Model 3 - 309 од.
Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 9,8 року.