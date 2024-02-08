Українці у січні купили майже 17 тисяч вживаних авто

Впродовж січня український автопарк поповнили 16,7 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з січнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 45%.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть:

дизельні – 29%;

електромобілі – 16%;

авто з ГБО – 5%;

гібриди – 4%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 948 од.; Renault Megane - 759 од.; Skoda Octavia - 669 од.; Volkswagen Passat - 599 од.; Volkswagen Tiguan - 396 од.; Nissan Leaf - 355 од.; Audi A4 - 347 од.; AUDI Q5 - 334 од.; Nissan Rogue - 330 од.; Tesla Model 3 - 309 од.



Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 9,8 року.