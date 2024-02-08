Польські фермери заблокують ще один пункт пропуску з Україною

У понеділок, 12 лютого, польські фермери частково заблокують пункт пропуску "Зосин – Устилуг" з польського боку кордону. Про це заявили у Державній митній службі України, повідомляє Європейська правда.

"За попередньою інформацією польської сторони, страйк місцевих фермерів пошириться також на пункт пропуску "Зосин – Устилуг" з польського боку кордону" , – повідомила Державна митна служба.

Тож у понеділок очікується часткове блокування руху на КПП. Для легкових транспортних засобів і автобусів пропуск має лишитися вільним.

Вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожен бік.

Раніше повідомлялося про блокування з 9 лютого КПП "Дорогуськ – Ягодин" на кордоні з Польщею.

Формально причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.

У Міністерстві сільського господарства Польщі провели перемовини з представниками фермерських асоціацій, які готують великий протест.

Міністр сільського господарства Чеслав Секерський сказав, що ЄС потрібно якось реагувати на те, що продукція європейських фермерів стає неконкурентоздатною, та що від імпорту сільгосппродукції з України найбільше постраждали саме польські фермери.