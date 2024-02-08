Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект на честь Повітряних сил

Київрада ухвалила рішення перейменувати Повітрофлотський проспект у столиці на проспект Повітряних сил України, повідомляє Українська правда.

"За" проголосували 88 депутатів.

Ставлячи питання на голосування секретар Київради Володимир Бондаренко зазначив, що йдеться про перейменування проспекту в Солом'янському та Шевченківському районах Києва.

На початку засідання Київради мер Києва Віталій Кличко звернувся до депутатів підтримати таке рішення.

"За таку назву виступають кияни, виступає керівництво Генштабу та ГУР, наші військові. Маємо звернення від них. І це питання ми вже обговорюємо давно. Тому вважаю, що час вже поставити крапку. І пропоную нарешті ухвалити це питання.