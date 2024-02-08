Київ ще не почав виплачувати 30 тисяч гривень мобілізованим – депутат

Міська влада Києва досі не почала платити мобілізованим по 30 000 грн одноразової матеріальної допомоги, за яку Київська міська рада проголосувала ще на початку грудня. Про це на сесії міської ради сказав депутат Григорій Маленко з фракції "Голос", повідомляє Ліга.Фінанси.

Він розказав, що до нього звертаються мобілізовані кияни, які сподівалися на ці гроші, але отримати їх не можуть.

"У грудні минулого року ми разом з вами проголосували, щоб всі мобілізовані у Києві отримали одноразову матеріальну допомогу в розмірі 30 000 грн. Майже всі українські ЗМІ написали: місто Київ допомагатиме мобілізованим. Зараз 8 лютого, люди таку матеріальну допомогу не отримують" , – сказав він.

"Що відбувається? Ми просто сіємо інформацію, яка не відповідає дійсності" , – наголосив він.

Після виступу депутата секретар міської ради Володимир Бондаренко дав протокольне доручення до виконавчого органу невідкладно вжити заходів, щоб ці виплати нарешті почалися.