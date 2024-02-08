Нардепу Шуфричу оголосили ще одну підозру

Підозрюваному в держзраді народному депутату групи "Платформа за життя і мир" Нестору Шуфричу оголосили нову підозру – в фінансуванні Росгвардії, повідомляє Українська правда.

"Працівники ДБР спільно з СБУ задокументували нові докази антиукраїнської діяльності народного депутата Нестора Шуфрича, який вже підозрюється у державній зраді. За даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово анексованому Криму.

Зокрема, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів" , – йдеться в повідомленні ДБР.

Повідомлення про підозру народному депутату України IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" підписав генеральний прокурор Андрій Костін.

За даними слідства, підозрюваний через підконтрольне підприємство та довірених осіб у 2013 році набув право власності на будинок та земельну ділянку у смт Семеїз АР Крим. Йдеться про недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів, розташований біля моря. Земельна ділянка площею понад 1,5 га входить до рекреаційної зони та межує із "дачею Медведчука". Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була дружина Медведчука Оксана Марченко, зазначають в СБУ.

Після окупації півострова військовими РФ народний депутат у змові з адвокатом та іншими довіреними особами забезпечив реєстрацію цієї нерухомості за законами РФ.

У 2016 році, з метою забезпечення охорони належного йому майна на тимчасово окупованому півострові, він організував укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим – "ФГУП "Охрана" Росгвардії по Республіці Крим".

При цьому залучив підконтрольного адвоката та інших громадян України.

Таким чином народний обранець організував передачу та перерахування Росгвардії, яка бере участь у війні проти України, грошових коштів на понад 648,7 тисяч російських рублів за охорону майна, зазначають в ОГП.

Раніше Шуфричу вже було повідомлено про підозру в державній зраді. Наразі народний обранець перебуває під вартою.