Парламент Італії остаточно затвердив продовження допомоги Україні

Палата депутатів Італії дала "зелене світло" на продовження військової допомоги Україні, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Палата депутатів дала зелене світло указу, що подовжує дозвіл на передачу військових машин, матеріалів і обладнання урядовим органам України" , - ідеться в повідомленні.

Це рішення підтримали 218 депутатів, виступили "проти" - 42.

У грудні 2023 року уряд Італії прийняв ухвалу, що дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року. Це рішення мало підтримати парламент країни.

Тим часом міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав Європейський Союз до формування власної армії, яка відігравала б роль у підтримці миру, а також запобігала конфліктам.