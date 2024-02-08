США завдали нових ударів по об’єктах хуситів у Ємені

Сили США завдали чергових ударів з метою самооборони по військових об’єктах хуситів в Ємені. Про це заявили у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM), повідомляє Європейська правда.

7 лютого, приблизно о 20:00 та о 22:30 за Києвом, США завдали ударів по трьох підготовлених до запуску ракетах хуситів в Ємені.

Сполучені Штати визначили, що зазначені ракети становлять безпосередню загрозу для кораблів ВМС США і торгових суден в регіоні Червоного моря.