США завдали нових ударів по об’єктах хуситів у Ємені
Сили США завдали чергових ударів з метою самооборони по військових об’єктах хуситів в Ємені. Про це заявили у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM), повідомляє Європейська правда.
7 лютого, приблизно о 20:00 та о 22:30 за Києвом, США завдали ударів по трьох підготовлених до запуску ракетах хуситів в Ємені.
Сполучені Штати визначили, що зазначені ракети становлять безпосередню загрозу для кораблів ВМС США і торгових суден в регіоні Червоного моря.
"Ці дії захистять свободу судноплавства і зроблять міжнародні води безпечнішими і надійнішими для кораблів ВМС США і торгових суден", – пояснили в Центральному командуванні США.