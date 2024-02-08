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США завдали нових ударів по об’єктах хуситів у Ємені

США завдали нових ударів по об’єктах хуситів у Ємені
Фото: twitter.com/CENTCOM

Сили США завдали чергових ударів з метою самооборони по військових об’єктах хуситів в Ємені.  Про це заявили у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM), повідомляє Європейська правда.

7 лютого, приблизно о 20:00 та о 22:30 за Києвом, США завдали ударів по трьох підготовлених до запуску ракетах хуситів в Ємені. 

Сполучені Штати визначили, що зазначені ракети становлять безпосередню загрозу для кораблів ВМС США і торгових суден в регіоні Червоного моря. 

"Ці дії захистять свободу судноплавства і зроблять міжнародні води безпечнішими і надійнішими для кораблів ВМС США і торгових суден", – пояснили в Центральному командуванні США. 

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