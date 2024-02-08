Окупанти вивели у море ракетоносій "Адмірал Макаров" – Гуменюк

Ворог вивів на бойове чергування судно «Адмірал Макаров», яке може нести до восьми ракет типу "Калібр" – рівень ракетної небезпеки з Чорного моря підвищений. Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Укрінформ.

"Наразі спостерігаємо виведення фрегата в акваторію Чорного моря, повертається на бойове чергування "Адмірал Макаров". Це означає, що до вісьмох ракет типу "Калібр" можуть бути готовими до застосування. Але тримається він ближче до Новоросійська, до рейду порту, там, де погода трохи спокійніша, не ті 4-5 балів, які на відкритому театрі морських дій у Чорному морі. Це означає, що знову ворог грає м'язами, натякаючи на небезпеку" , – сказала вона.

Гуменюк попередила, що це означає підвищений рівень ракетної небезпеки з акваторії Чорного моря.