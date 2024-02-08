У "Дії" з'явилася мапа укриттів
У програмі "Дія" відсьогодні доступна мапа укриттів. За її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця і не тільки. Про це заявили у Міністерстві цифрової трансформації України, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
За інформацією відомства, за допомогою мапи можна швидко знайти найближче укриття, переглянути інформацію та прокласти маршрут.
Також на інтерактивній мапі можна:
- переглянути вигляд, рейтинг та фото укриття;
- дізнатися, скільки людей вміщує укриття;
- оцінити стан укриття;
- залишити відгук, повідомити, якщо укриття закрите, цю інформацію передадуть до ОВА;
- поділитися локацією з родичами чи друзями.
Також під час перегляду мапи доступний фільтр з параметрами, щоб, наприклад, вибрати укриття для людей з інвалідністю.
Мапу можна завантажити, щоб вона завжди була доступна офлайн. Для цього необхідно перейти в розділ "Незламність" та натиснути "Завантаження мапи".
Мапа буде недоступна у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях з міркувань безпеки. У цих регіонах мешканці можуть дізнатися адреси укриттів органів місцевого самоврядування.