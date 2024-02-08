Жителям Запорізької області нагадали, як евакуюватись до безпечних регіонів

Мешканці прифронтових районів Запорізької області мають право на безкоштовну евакуацію до безпечних регіонів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, мешканці районів, які постраждали від бойових дій, можуть безкоштовно виїхати до Львова і Хмельницького.

Для цього необхідно прибути о 07:00 на вокзал станції Запоріжжя-1. Там щоденно о 09:50 рушає евакуаційний потяг. Для людей забезпечено евакуаційний вагон потяга № 128 Запоріжжя - Львів.

Для того, щоб евакуюватись необхідно також попередня реєстрація. Записатися можна, звернувшись на гарячу лінію Запорізької ОВА за номером: 0 800 503 508.

"Також про бажання евакуюватися можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33" , - сказано у повідомленні.

Евакуація дітей з Донецької області

23 жовтня 2023 року на засіданні Координаційного штабу з питань обов'язкової евакуації було оголошено про евакуацію близько 250 дітей з Донецької області. Вона була введена у 8 населених пунктах Бахмутського та Покровського районів, де ситуація залишається критичною через постійні обстріли.

Нещодавно стало відомо, що в Донецькій області буде проведена примусова евакуація дітей з дев'яти населених пунктах у прифронтових громадах, що зазнають російських обстрілів. Рішення ухвалено через безпекову ситуацію.

Крім того, в Донецькій ОВА повідомляли, що 388 дітей потребують примусової евакуації.