Донецька ОВА: Російські війська обстріляли Авдіївку, загинула жінка

Під час ракетного обстрілу росіян вдень 8 лютого в Авдіївці Донецької області загинула мирна мешканка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

"Ще 1 людина загинула від рук росіян в Авдіївці. Сьогодні вдень росіяни двічі завдали по місту ракетних ударів — загинула 72-річна жінка, пошкоджено 2 будинки".

Голова ОВА нагадав, що в Авдіївці досі залишаються понад 900 жителів і кожен із них щодня наражає себе на смертельну небезпеку.