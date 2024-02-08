У Європарламенті вважають, що допомога у 50 млрд євро недостатня для України

Голова бюджетного комітету Європейського парламенту Йохан Ван Овертвельдт вважає недостатньою суму допомоги Україні в 50 млрд євро, яка була нещодавно ухвалена, повідомляє Ділова столиця.

Про це він написав у своєму блозі з посиланням на The Guardian.

"Консервативна оцінка невійськових потреб України становить 3 мільярди євро на місяць. Це означає щорічну потребу в 36 млрд євро. 50 мільярдів євро, передбачених в Україні, охоплюють 4 роки, з 2024 по 2027 рік. Таким чином, щороку Україні в середньому буде доступно 12,5 млрд євро. Угода між ЄС і Сполученими Штатами полягала в тому, що кожен з них подбає про половину потреб України, тобто по 18 мільярдів євро для ЄС і США" , — зазначив парламентар.

Він пояснив, що Фонд допомоги Україні буде на 5,5 мільярдів євро меншим, ніж зобов’язання ЄС. За весь період 2024-27 років дефіцит становить 22 мільярди євро.

Як повiдомлялось, 1 лютого країни Євросоюзу домовилися про додатковий пакет допомоги Україні на 50 млрд євро у рамках бюджету ЄС.