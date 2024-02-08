NYT: Російський Іл-76 під Бєлгородом був збитий ракетою Patriot

Американське видання The New York Times із посиланням на "американських посадовців" 8 лютого написало, що вантажний літак Іл-76 над Бєлгородською областю Росії минулого місяця збили ракетою системи Patriot, повідомляє Європейська правда.

Як пише NYT із посиланням на свої джерела, Іл-76 збив перехоплювач системи Patriot, який надав "один із європейських партнерів" США.

Публічно американські посадовці не коментують, чим саме був збитий літак, хоча ті, з якими на умовах анонімності поговорило The New York Times, заявили, що "повідомлення про використання ракети Patriot були точними", йдеться в матеріалі.

Стаття NYT є одним із перших повідомлень про американські оцінки інциденту, який стався 24 січня над Бєлгородською областю РФ.

Міноборони Росії тоді заявило, що літак віз до Бєлгорода українських військовослужбовців для обміну й вони нібито загинули.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, але відомство не має даних про українських полонених на борту літака. На попередній обмін полонених доставляли літаком, але тоді попередили про це.