Зеленський та Залужний провели зустріч: обговорили перестановки у ЗСУ

Президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Залужний і Зеленський у Facebook.

Дослівно Зеленський:

"Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України.

Обоворили, якого оновлення потребують Збройні сили України.

Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних сил України".

Зеленський також заявив, що зараз настав час "для такого оновлення".

Також повідомляється, що він запропонував Залужному й надалі "бути в команді".

Дослівно Залужний:

"В перші найскладніші дні великої війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом.

Щойно ми зустрілись з верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова.Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії".

Залужний подякував усім, хто поруч: "команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України".

Наразі указу Зеленського щодо кадрових рішень в керівництві ЗСУ на сайті президента немає.

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