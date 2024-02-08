Умєров: Ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про рішення щодо необхідності зміни керівництва Збройних Сил України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Умєров у Facebook.

"Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу (Залужному) за всі досягнення та перемоги".

За словами міністра оборони, Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань – керувати Збройними силами України під час війни з Росією.

Він зазначив, що ЗСУ разом з усім народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна буде боротись за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу. Наші воїни відбили навалу агресора, захистили державність і продовжують щодня захищати нашу незалежність.