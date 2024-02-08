В Офісі президента готують указ про звільнення Залужного – джерела

В Офісі президента готують указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють співрозмовники УП.

На 18:30 має відбутися зустріч з журналістами. За словами співрозмовників УП, указ про звільнення має з’явитися ввечері після цього.

За даними УП, зустріч президента та главкома, про яку обидвоє сповістили в соцмережах, відбулася в Офісі президента о 17:00.

За словами джерел, Залужний повідомив про свою відставку оточенню.