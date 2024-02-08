Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

Хто такий Валерій Залужний?

Залужний народився 8 липня 1973 року у місті Новоград-Волинський Житомирської області.

У період з 2019 по 2021 рік він був командувачем військ Оперативного командування "Північ". До того Залужний обіймав посаду начальника Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ та був першим заступником командувача Об'єднаних сил.

У 2017 році Валерій Залужний був начальником штабу, перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід". У період з 2009 до 2012 року Залужний служив на посаді командира 51-ї окремої механізованої бригади.

27 липня 2021 року наказом президента України Володимира Зеленського Валерія Залужного призначено головнокомандувачем ЗСУ.

Сім'я Залужного

Валерій Залужний одружений та має двох доньок. Старша служить у Київському гарнізоні, а молодша навчається в Одесі.

Конфлікт Залужного та Зеленського

Раніше в ЗМІ почала ширитись інформація щодо можливого конфлікту між Валерієм Залужним та президентом Володимиром Зеленським. Тоді вийшла велика стаття у ТІМЕ про те, що війна в Україні нібито набула позиційного характеру. Вона викликала різку реакцію як в Офісі президента, так і у суспільства. Тоді, за інформацією РБК-Україна, в ОП були в курсі того, що Залужний має намір випустити такий матеріал, але не знали його змісту.

І це не єдина з причин загострення між Зеленським та Залужним.

Чому Залужного відправили у відставку?

Зазначимо, що ще у квітні 2022 року була інформація про створення головкомом свого іменного благодійного фонду для допомоги армії. Цей фонд оперативно перейменували, але на Банковій ця історія була витрактована як ознака наявності у головнокомандувача ще й політичних амбіцій.

Тим більше для цього вже був міцний фундамент - буквально відразу після повномасштабного вторгнення рівень підтримки Збройних сил зріс до 98%, що стало вище ніж рейтинг підтримки особисто Зеленського - 93%.

Однією з перших публічних проявлень конфлікту стало оприлюднення внутрішнього документа Генштабу, який передбачав необхідність дозволу військкомату для переміщення військовозобов'язаних Україною. Документ викликав великий резонанс, Зеленський закликав Генштаб "надалі не приймати без нього подібних рішень".

Вкрай різко на Банковій відреагували й на статтю Залужного для The Economist, де він розповів про стан на фронті та чого потребує Україна для перемоги. На Банковій її сприйняли вкрай різко - не лише через порушення домовленості, а й через зміст: наратив Залужного різко суперечив наративу Зеленського про те, що ситуація аж ніяк не є патовою. У результаті, спочатку сам Офіс президента, а потім і особисто Зеленський виступили з критичними заявами на адресу головкома.

Крім того, ситуацію різко загострив фактичний провал контрнаступу. Як розповідали джерела на Банковій: першоджерелом усіх оптимістичних прогнозів були запевнення генералів в успіху операції, якими вони поділися на засіданнях Ставки та у спілкуванні із Зеленським.

Існували й інші причини для конфліктів. Один зі співрозмовників у військово-політичному керівництві розповідав виданню, що Зеленський через деякий час після повномасштабного вторгнення почав їздити на фронт і особисто спілкуватися з комбригами та комбатами - тоді як Залужний довго перебував у Києві.