Сирський призначений новим головнокомандувачем ЗСУ

Олександр Сирський призначений новим головнокомандувачем Збройних сил України. Раніше цю посаду обіймав Валерій Залужний, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента України Володимира Зеленського.

"Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України", - оголосив президент.

Олександр Сирський перед призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ був командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Наразі залишається невідомим, хто замість нього очолить найчисленнішу частину української армії.

Раніше посаду головкома ЗСУ обіймав Валерій Залужний. Він був призначений на цей пост ще у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Що відомо про Сирського

Генерал-полковник Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року у селі Новинки Володимирської області РРФСР. Здобув освіту в Академії Збройних сил України та Національному університеті оборони. Обидва навчальні заклади закінчив із відзнакою.

Сирський пройшов всі етапи служби в армії - від командира взводу до заступника начальника Генштабу ЗСУ. На початку 2000-х Сирський командував 72-ю механізованою дивізією у місті Біла Церква. У 2013 році обіймав посаду заступника начальника Головного командного центру ЗСУ, відповідав за співпрацю з НАТО. На початку воєнного конфлікту на сході України у 2014 році Сирський очолив штаб АТО.

У 2019 році Сирський став командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а з 2020-го має звання генерал-полковника.

Повномасштабна війна

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Олександр Сирський перебуває в епіцентрі бойових дій. Зокрема, він очолив оборону Києва у березні-квітні 2022 року. Під його керівництвом вдалося відігнати окупантів від столиці.

За успішну оборону Києва був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а 5 квітня 2022 року удостоєний звання Герой України.

У вересні 2022 року Олександр Сирський керував контрнаступом ЗСУ у Харківській області, внаслідок якого було звільнено сотні населених пунктів.

До сьогодні Сирський був відповідальний за операційну зону Східного угруповання військ - територія від Куп'янська (Харківська область) до Бахмута (Донецька область).

Відставка Залужного

Нагадаємо, що чутки про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про можливе звільнення Залужного.

Відомо, що між президентом Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним був конфлікт, перші тертя проявлялися ще влітку 2022 року.

Конфлікт загострився через фактичний провал контрнаступу. Як розповідали джерела на Банковій, першоджерелом усіх оптимістичних прогнозів були запевнення генералів в успіху операції.