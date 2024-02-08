Кличко відреагував на відставку головнокомандувача ЗСУ

Мер Києва Віталій відреагував на відставку головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного та висловив сподівання, що влада пояснить суспільству свої дії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Кличко у Telegram.

"Дякую генералу і людині з великої букви Валерію Залужному за службу Україні, за захист нашої держави. Багато в чому завдяки вам українці по-справжньому повірили в наші Збройні сили, які сьогодні користуються найбільшою довірою суспільства. Як бойовий Генерал у війну ви пройшли багато критичних моментів, ухвалювали багато складних рішень".

Мер столиці висловив переконання, що Залужний гідно подолає це випробування.

"Сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни. Коли тривають важкі бої на передовій, коли потрібно продовжувати ефективну співпрацю з іноземними партнерами. Коли для єдності суспільства потрібні авторитети, яким воно довіряє" , - зазначив Кличко.

Нагадаємо:

8 лютого президент Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного.