Сенат США ухвалив рішення, яке може наблизити виділення допомоги Україні

Сенат (верхня палата американського Конгресу) у четвер, 8 лютого, ухвалила процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчить трансляція засідання Сенату.

За розгляд за скороченою процедурою пакета, який передбачає загалом 95 мільярдів доларів допомоги для ключових союзників США, проголосували необхідні 60 сенаторів.

Законопроєкт передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Після процедурного голосування законопроєкт ще має бути схвалений по суті також голосами мінімум 60 членів Сенату США після дебатів, які триватимуть не більше 50 годин. Імовірно, це голосування станеться вже наприкінці лютого, позаяк сенатори з наступного тижня йдуть на двотижневу перерву.

Документ винесли на процедурне голосування після того, як напередодні в Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Йдеться про двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання понад 60 мільярдів на допомогу Україні та понад 14 мільярдів – Ізраїлю.

Військова допомога Україні з боку США перебуває на паузі з початку року, оскільки республіканці в Конгресі спершу наполягали на її ухваленні лише разом із більш жорсткими заходами для протидії нелегальній міграції на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат США може розглянути допомогу Україні окремо від питання нацбезпеки.