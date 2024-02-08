Зеленський: Україна повернула з російського полону ще 100 своїх захисників

В результаті чергового обміну Україна повернула з російського полону 100 своїх громадян, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя.

Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!

Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат!"

У Координаційному штабі зазначають, що це – 51-й за ліком обмін з початку повномасштабного вторгнення Росї в Україну..

Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.

"Вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа.

З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 Захисників та Захисниць.

Висловлюємо вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну".