Зеленський: Україна повернула з російського полону ще 100 своїх захисників
В результаті чергового обміну Україна повернула з російського полону 100 своїх громадян, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.
"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя.
Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!
Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат!"
У Координаційному штабі зазначають, що це – 51-й за ліком обмін з початку повномасштабного вторгнення Росї в Україну..
Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.
Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.
Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.
"Вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа.
З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 Захисників та Захисниць.
Висловлюємо вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну".