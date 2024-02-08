Подоляк розповів, чому Зеленський змінив головнокомандувача ЗСУ

Президент Володимир Зеленський змінив головнокомандувача ЗСУ необхідністю переглянути тактику дій на фронті, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати й розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів в армії" , — зазначив він.

Як повідомлялось, 8 лютого президент Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.

Перед цим Зеленський зістрівся з Валерієм Залужним.